苗栗縣頭份市信東路與文化街附近今（31日）下午發生意外事故，救護車遭撞後，車上命危者等不及送醫身亡。（警方提供）

苗栗縣頭份市信東路與文化街附近今（31日）下午發生意外事故，救護車遭撞後，車上命危者等不及送醫身亡。（警方提供）

苗栗縣頭份市信東路與文化街附近今（31日）下午發生意外事故，救護車遭撞後，車上命危者等不及送醫身亡。（警方提供）

苗栗縣頭份市信東路與文化街附近今（31日）下午發生意外事故，一輛救護車與自小客車在路口發生擦撞，當時救護車上載著一名命危婦人，事故後醫護人員在現場為婦人緊急搶救仍不治；而小客車駕駛是一名女子，車上載著年約8歲男童，男童遭撞後腿部骨折、送醫開刀；目前事故詳細發生原因仍有待進一步調查釐清。

(中時新聞網)