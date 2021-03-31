救護車路口撞轎車 命危婦送醫途中遇劫身亡 8歲童腿骨折變形 18:282021/03/31 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣頭份市信東路與文化街附近今（31日）下午發生意外事故，救護車遭撞後，車上命危者等不及送醫身亡。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣頭份市信東路與文化街附近今（31日）下午發生意外事故，救護車遭撞後，車上命危者等不及送醫身亡。（警方提供） 苗栗縣頭份市信東路與文化街附近今（31日）下午發生意外事故，救護車遭撞後，車上命危者等不及送醫身亡。（警方提供） 苗栗縣頭份市信東路與文化街附近今（31日）下午發生意外事故，救護車遭撞後，車上命危者等不及送醫身亡。（警方提供） 苗栗縣頭份市信東路與文化街附近今（31日）下午發生意外事故，一輛救護車與自小客車在路口發生擦撞，當時救護車上載著一名命危婦人，事故後醫護人員在現場為婦人緊急搶救仍不治；而小客車駕駛是一名女子，車上載著年約8歲男童，男童遭撞後腿部骨折、送醫開刀；目前事故詳細發生原因仍有待進一步調查釐清。 前車失控自撞 後車男子減速慘遭後方酒駕男追撞 預拌混凝土車與機車擦撞 女騎士遭輾臟器外露身亡 (中時新聞網) #救護車 #轎車 #命危 #送醫 #骨折 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 禍不單行 救護車載命危傷患就醫 途中遭車撞再添2傷 23:112021/03/29 社會 趕接送小孩國3撞車翻覆 女命大僅輕傷送醫 16:132021/03/29 社會 兩車擦撞男狂跳針逼道歉 路中揮拳爆打女駕駛 網見畫面怒了 08:542021/03/30 生活 15歲無照少年騎車行經台3線阿婆彎 衝撞對向轎車捲入車底 17:582021/03/28 社會 東勢翁開農用車載妻掃墓 不慎翻車妻傷重不治 17:332021/03/28 社會 高市自小客車疑闖紅燈撞上機車 20歲女騎士昏迷送醫 07:112021/03/28 社會 國道超車攔停 3車連撞釀1死2傷 04:102021/03/29 社會新聞 國4神岡段4車追撞 1車嚴重變形4人輕傷送醫 23:522021/03/29 社會 士林民宅大火 母子3人受困 49歲小兒麻痹弟重傷搶救 18:502021/03/29 社會 北市西門鬧區轎車失控翻覆 車底朝天駕駛急脫困 17:352021/03/30 社會 長賜輪馬路版 客運暴衝撞爛橫卡路中 新北要道中斷3人傷 21:402021/03/29 社會 社會熱門新聞 喝花雕雞睡著 彰化男驚醒見命根子不見 女友冷回：沖馬桶了 - 社會 彰化男遭女友狠剪命根 醫曝現況：剩1.5公分 - 社會 熟女房東變女友 吃素念經愛穿丁字褲 網笑翻：射即是空 - 社會 陸人妻洞房夜狂衝廁所 尪推門見驚人一幕狂吐 - 社會 救護車路口撞轎車 命危婦送醫途中遇劫身亡 8歲童腿骨折變形 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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