一輛轎車與一輛休旅車5日上午在台29線高雄甲仙路段發生車禍。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

清明連假最後一天，一輛休旅車與一輛轎車在台29線高雄甲仙路段發生車禍，轎車在碰撞後撞向路旁山壁，車頭嚴重毀損，轎車秦姓駕駛救出時已經沒有呼吸心跳，送醫不治。此車禍共造成1死6傷。

消防隊獲報後，出動美濃、甲仙、杉林、六龜等分隊救護車，趕往現場救護。

警方初步調查，當時轎車從杉林駛入甲仙，與對向的休旅車發生碰撞，之後轎車偏向撞擊路旁山壁，休旅車則撞擊路邊護欄。轎車上只有駕駛1人；休旅車上有6人。至於車禍原因，包含酒駕或其他違規事項。仍待警方釐清。

(中時 )