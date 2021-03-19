台北市一名洪姓男子，某天騎車經過松山區，前方一輛臨停轎車突然開門，洪男因此被車門擊落，該名駕駛與洪男請警察前來處理，經調查發現，洪男經常遇到被車門擊落的意外，機靈的警察深覺不對勁，陸續追查出真相，原來一切都是洪男在「搞鬼」。

經警方調查，洪男是假車禍詐欺的慣犯，他會騎機車在路邊等待，見有車輛臨停，就抓準時機，待駕駛開門下車的同時，洪男就會加速前進，與轎車車門擦撞、或是被擊落，接著指責駕駛害他摔車。

檢察官調查洪男車禍糾紛，發現至少有9起事故，都是與遭車門撞擊有關，其中3件是駕駛臨停違停區，怕後續處理更麻煩，因此答應付幾千元了事；也有駕駛承諾會賠錢；不過有5名駕駛堅持報警，洪男才不敢趁機敲詐。

洪男多次刻意製造假車禍，足跡遍及台北市、還有新北新店區，如果對方不願意和解賠償，洪男就會提告過失傷害。其實洪男身上有許多起訴案件，像是假裝機車沒油，向駕駛借錢，結果一旁警方覺得有異上前查看，洪男根本油料充足。

(中時新聞網)