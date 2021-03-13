為閃避曳引車 小客車撞上對向路邊車輛 10:412021/03/13 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1部自小客車日前因閃避曳引車，不慎擦撞安全島後，再撞上對向之路邊停車，共波及3部汽車與2輛機車，以及檳榔攤。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高姓男子於3月10日上午8時30分許，駕駛自小客車行經仁武區鳳仁路，因閃避前方龔姓男子駕駛的曳引車，不慎擦撞安全島後，再撞上對向之路邊停車，共波及3部汽車與2輛機車，以及檳榔攤，幸無人受傷。 仁武警方13日表示，這場車禍共波及1部自小貨車、2部自小客車、2輛機車，以及檳榔攤招牌毀損，現場無人受傷。警方對肇事駕駛做酒測，酒測值為零。 警方呼籲，民眾駕駛車輛應按照道路限速行駛，並注意車前狀況，以免發生危險。 英國王室陷種族爭議風暴 白金漢宮百年來聲譽危機 伴趙小僑引產劉亮佐心痛噴淚 (中時 ) #曳引車 #駕駛 #自小客車 #閃避 #撞上對向 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苑裡剷平山腳市場 引爆警民衝突 04:102021/03/13 地方新聞 停業半年 玩家企盼 飛行傘4月再現天際 04:102021/03/13 地方新聞 盤點轄內4座橋樑 花蓮港22、24號橋實施限重通行 11:492021/03/13 寶島 中國新視野－晶片爭奪戰牽動台美中關係 04:102021/03/13 全球財經 詭異巧合曝光 台中4個月連爆2起殺妻案 關鍵都在監視器 09:482021/03/13 社會 失業男殺妻 拖箱屍入林輕生 04:102021/03/13 社會新聞 宜蘭國光駕駛市區賽車 面臨重罰開除 04:102021/03/13 地方新聞 台灣權王－元大證券 類股輪動布局 權證進退有據 04:102021/03/13 產業特刊 職場達人－智耕創新執行長 推廣低鉀蔬菜 黃明發造福腎友 04:102021/03/13 產業特刊 防疫不鬆懈 中市清明祭祖免費接駁專車3／20起跑 10:582021/03/13 寶島 順天美術館 海外藝術品歸鄉 04:102021/03/13 焦點要聞 社會熱門新聞 1年走2位親人 台中梧棲街頭明晚「祭空棺」生人請迴避 - 社會 莽男駕奧迪狂撞文山一分局 17輛警用汽機車遭撞毀動機不明 - 社會 發現漏洞猛刷6300萬 烤雞王分10年還 花旗銀行：太久 - 社會 開百萬奧迪撞警局 駕駛疑不滿警調解不公報復洩憤 - 社會 超級納財日！土地公生日 想有好財運要這樣拜！ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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