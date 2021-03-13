高姓男子於3月10日上午8時30分許，駕駛自小客車行經仁武區鳳仁路，因閃避前方龔姓男子駕駛的曳引車，不慎擦撞安全島後，再撞上對向之路邊停車，共波及3部汽車與2輛機車，以及檳榔攤，幸無人受傷。

仁武警方13日表示，這場車禍共波及1部自小貨車、2部自小客車、2輛機車，以及檳榔攤招牌毀損，現場無人受傷。警方對肇事駕駛做酒測，酒測值為零。

警方呼籲，民眾駕駛車輛應按照道路限速行駛，並注意車前狀況，以免發生危險。

(中時 )