北門遊客中心後方委外經營之洗滌鹽觀光工場吧檯可供駕駛休息。（劉秀芬攝）

為確保旅客能夠有安全又安心的旅程，交通部觀光局自2017年3月起指定時段實施「旅遊安全宣導周」，今年度活動自3月14日起至20日止，雲嘉南濱海觀光圈重要景點及業界全力支持，加強辦理各項旅遊安全宣導、防護演練，期望每一位旅客都能快快樂樂的出門，平平安安的回家。

雲管處副處長洪肇昌表示，沒有安全就沒有旅遊，開心遊平安歸，是出遊旅行基礎。19日雲管處也邀台鹽實業七股鹽場、台灣雲嘉南濱海產業文化觀光協會、台南北門產業文化觀光發展協會、雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會等重要景點及業界代表到場簽署並支持旅遊安全宣導。

洪肇昌說，雲嘉南管理處即日起於北門遊客中心持續輪播自行車安全宣導影片、自行車行駛規定及水域遊憩活動安全須知，以降低旅遊意外發生機率，後續規畫在嘉南地區公車車體、鐵路車廂廣告等方式進行宣導，在連續假期期間，並利用地方廣播電台、簡訊推播等方式，宣導旅遊安全。

旅遊安全教育宣導，預定於4至6月擇期於台南、嘉義、雲林等3縣市轄區內國小，於暑假前進行3場旅遊安全教育宣導，透過小朋友影響家長，增進暑期旅遊及水域安全。

在水域遊憩活動方面，雲管處轄管之馬沙溝濱海遊憩區，目前委託彩虹育樂股份有限公司經營管理，並在水域遊憩活動開放前之5月間，雲管處將督促經營業者聯合台南市消防局、海巡署及救生協會等單位辦理「水域聯合演練」，加強橫向協調功能。

另外鑒於3月16日於蘇花公路發生遊覽車事故，提醒出遊前，除了加強車輛行車前安全檢查，如五油三水、輪胎及煞車系統檢視等等之外，也要避免駕駛人過度疲勞，大客車駕駛人於北門地區進行遊程時，可利用北門遊客中心後方委外經營之洗滌鹽觀光工場吧檯處休憩，減緩疲勞程度，提升行車安全。

七股鹽場廠長李俊宏表示，感謝雲管處熱心推廣宣導旅遊安全的重要性，在鹽場的經營上也戰戰兢兢的做好每一個安全的環節及提供最完善的遊客服務。

(中時 )