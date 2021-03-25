守護市民回家的路，台中市政府建設局落實「橋梁日常巡查及定期檢測機制」，日前巡查發現烏日區環中路七段高架橋編號P11橋墩伸縮縫損壞，建設局緊急啟動特別檢測機制，並以鐵板覆蓋受損處維持車輛通行。建設局長陳大田說，目前該案已要求廠商儘速訂料更換，呼籲用路人行經該處應減速慢行，確保用路安全。

陳大田表示，建設局巡查人員經過環中路七段北向車道發現異常，隨後立即啟動橋梁特別檢測機制，於P11橋墩周邊構件進行目視檢查，同時調派交通維護警示車前往現場，以提醒往來車輛減速慢行。

陳大田說，經研判，該道路異常為伸縮縫錨碇點突然斷裂造成，所幸橋面板、橋墩、帽梁等主要構件並無明顯損傷，考量橋樑主要構件無明顯變形或下陷，並不需進一步封閉道路，建設局暫以鐵板覆蓋伸縮縫受損處，隨後即開放車輛通行。

陳大田強調，建設局落實「橋梁日常巡查及定期檢測機制」，透過人員定期且持續性的查檢橋梁使用情形，即時掌握構件狀況並適時修復，將持續加強主動巡查檢測、即時維修全市橋梁，秉持提供市民一條安全回家的橋為原則，守護市民安全回家。

(中時 )