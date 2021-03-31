台中市大甲區文曲路59巷兩側路肩被成堆回收物攻佔，部分太空包堆疊1層樓高。（王文吉攝）

台中市大甲區文曲路資源回收廠長期占用道路，影響鄰近文武國小通學，學童被迫與車爭道，地方多次向主管單位與業者溝通未果。市議員吳敏濟31日邀集市府環保局、交通局、大甲公所等單位會勘，大甲分局當場開單告發，勒令廠商2日內清除佔用道路的回收物。

走進文曲路59巷兩側路肩被成堆回收物攻佔，部分太空包堆疊1層樓高，造成市容髒亂。文曲里長林寶彩、武陵里長方如玉均指出，業者堆放的垃圾包影響行車安全及文武國小通學不便，經過將近3個月溝通，多次會同警方處理，但仍不見業者改善。

環保局廢棄物管理科專員黃秀華表示，本案涉及違法堆置，已移請大甲分局朝刑事案件擴大偵辦。場內廢棄物部分是否違反廢棄物清理相關規定，將依法查處。另該工廠坐落於農業用地且無工廠登記證，已涉及違法，將函請相關單位依法查處。

大甲區公所針對占用道路，移請道路主管機關台中市養護工程處認定處理。大甲派出所長謝慶家所長表示，現場道路堆放物品部分已妨礙交通，將依道交條例第82條第1條第1項告發並令業者限期改善。

吳敏濟批評相關單位執法太過綿軟，勸導無效就應拿出鐵腕，豈可坐視超級路霸影響交通安全。他要求大甲分局責成業者在2日內將回收物占用道路部分排除，7日內要將占用民地的部分清除，針對現場堆放疑似裝有廢棄物的太空包，要求環保局依廢棄物清理相關規定查處。

台中市議員吳敏濟邀集環保局、交通局、大甲公所等單位會勘資源回收廠路霸。（王文吉攝）

台中市議員吳敏濟要求市府拿出魄力，令業者限期改善。（王文吉攝）

(中時 )