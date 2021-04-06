內政部長徐國勇今日在台南市長黃偉哲的陪同下，到台南永康水資源回收中心視察，徐國勇表示，在營建署與施工廠商努力趕工下，已開始試車每天可生產2,500噸再生水，至5月底每日可生產8,000噸再生水，在旱象嚴峻的狀況下，加入解渴助攻的行列。

永康再生水廠是全國第一座供高科技廠商製程使用之再生水廠，總計畫經費33億元，內政部補助23.89億元，前端的污水廠每日可處理29,000噸民生污水，再經過高階處理後，第1期每日可產8,000噸再生水，供應台積電、聯電、群創等3家高科技廠，再生水水質符合3家高科技廠商21項製程用水標準，未來可以提升到每日1萬5,500噸。

內政部也呼籲，「1滴水用2次」，污水處理廠區回收水免費供大眾使用。內政部長期以來持續鼓勵民眾珍惜的水資源，除了公共污水處理廠再生水之外，全國68座二級處理水資源回收中心，處理水量每天130萬噸，處理後之放流水回收並消毒，成為另一種再生水，可提供不與人體接觸如道路清洗防塵、花樹澆灌的生活次級用水，營建署已請地方政府宣導工廠、大眾取用各污水處理廠回收水，以降低整體自來水用量，達到共同抗旱的效果。

(工商 )