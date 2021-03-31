曾姓男子31日上午9時55分駕駛營業半聯結車，行經國道1號南向374.4公里高雄端，疑似駕駛失控，撞擊護欄後，側翻於新生匝道，消防局人員到場將他送醫救治，無生命危險。

國五大隊表示，此車禍造成曾姓男子全身多處擦挫傷，送小港醫院治療，他送醫時呈清醒狀態，無生命危險，全案由岡山分隊處理中。經檢測，駕駛人酒精濃度值為0。

(中時 )