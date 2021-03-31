國1南向高雄端車禍 聯結車側翻新生匝道 15:242021/03/31 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一部營業半聯結車31日上午近10時行經國道1號南向374.4公里高雄端，疑似駕駛失控，撞擊護欄後，側翻於新生匝道。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾姓男子31日上午9時55分駕駛營業半聯結車，行經國道1號南向374.4公里高雄端，疑似駕駛失控，撞擊護欄後，側翻於新生匝道，消防局人員到場將他送醫救治，無生命危險。 國五大隊表示，此車禍造成曾姓男子全身多處擦挫傷，送小港醫院治療，他送醫時呈清醒狀態，無生命危險，全案由岡山分隊處理中。經檢測，駕駛人酒精濃度值為0。 國道5號清明車流 日均上看7.1萬輛次 新北特斯拉自駕闖紅燈 撞翻3機車釀5傷 (中時 ) #聯結車 #國1 #高雄端 #護欄 #新生匝道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市增2處科技執法地點 3／29啟動取締違規車輛 17:422021/03/24 生活 湖內分局取締銀髮族交通違規 警方：盼降低死亡車禍 12:212021/03/24 社會 較預售價降價 16 萬！Toyota Sienna 2.5 HYBRID 雙車型 222 萬起正式在台發表 17:042021/03/24 汽車情報-汽車新聞 男才下國道突衝入加油站 車輛瞬間爆炸慘燒成焦屍 07:202021/03/24 社會 高雄YouBike4／1收費 優惠轉乘降衝擊 04:102021/03/24 地方新聞 加強技職人才訓練 國產汽車商贈新北高工油電車 15:412021/03/24 寶島 台中議員試乘 中捷稱8年安全無虞 04:102021/03/24 地方新聞 女神約會中1／Selina深夜嗑鍋會鮮肉 Hebe熱舞助興 07:192021/03/24 娛樂 恐怖瞬間曝光 男駕車衝進加油站秒爆炸 逃不出燒成焦屍 08:212021/03/24 社會 蘇花遊覽車撞山6死 駕駛罪嫌重大100萬元交保 17:082021/03/24 社會 冰糖搗碎當安毒賣 男逃過販毒反依詐欺罪起訴 16:142021/03/24 社會 社會熱門新聞 喝花雕雞睡著 彰化男驚醒見命根子不見 女友冷回：沖馬桶了 - 社會 台塑六輕協理宿舍輕生 發現時已出現屍斑 - 社會 熟女房東變女友 吃素念經愛穿丁字褲 網笑翻：射即是空 - 社會 彰化男遭女友狠剪命根 醫曝現況：剩1.5公分 - 社會 陸人妻洞房夜狂衝廁所 尪推門見驚人一幕狂吐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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