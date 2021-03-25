警方強調夜間、清晨都是行人發生意外的高危險時段，行走務必小心。（中正二警方提供，文：陳鴻偉）

北市警方通統，今年至3月19日止，因交通事故死亡人數達16人， 其中12人為行人，行人自身違規占11件，當中又有7名是65歲以上的高齡長者，肇事時段又以凌晨3至7時最多。

針對高齡行人、資源回收人員加強交通安全宣導，中正第二分局警方，日前前往轄內資源回收廠以及重要路口周遭，為他們發送反光背心，提醒他們在夜間工作、行走時，最好可以穿上這些背心，以提高自身能見度、確保自身安全，其他用路人也可事先查覺、閃避，1件反光背心象徵1份對生命安全的保障。‬

中正二警方指出，經數據統計及事故原因分析，在夜間或清晨視線不佳的環境下，高齡行人及資源回收人員，為道路交通事故發生的高比例族群，且因資源回收人員，將回收車推上人行道時要花力氣，所以也常見將推車在馬路上直接行走，幾乎無安全性可言，若再遇上建築物、樹蔭遮蔽等光線不足處，更是直接暴露於危險當中。

警方藉此呼籲民眾，在夜間、清晨等視線不佳的時段，無論是出門運動、買菜，貫多留意且「停、看、聽」，更可以將手機的手電筒打開，讓汽機車駕駛人知道該處有人，若家中有高齡長輩，也請多加提醒他們用路安全。行人在道路上本就是屬於危險性較高的族群，速度慢、體積小，一沒注意便易釀成憾事，不論汽機車駕駛人或行人，應彼此互相尊重且遵守法規，共同打造優質的交通環境。

(中時 )