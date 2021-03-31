美國3月消費者信心指數飆升，並創下自新冠肺炎疫情爆發以來的新高記錄，印證在擴大財政激勵與公衛情況改善下，未來幾個月美國經濟將加速成長的看法。

世界大型企業聯合會（Conference Board）周二公布，美國3月消費者信心指數較2月大漲19.3點，升至109.7，超出市場預估的96.9，除了創下去年3月疫情爆發以來新高之外，也創下2003年4月以來的最大增幅。不過，美國消費者信心仍然遠低於去年2月創下的高點132.6。

最新調查亦顯示，消費者對就業市場相當樂觀，報告中的家庭就業指數在2月下滑之後反彈。隨著越來越多美國人接種新冠肺炎疫苗，非必要業務受到的防疫限制措施也持續減少。

加上白宮推出規模龐大的1.9兆美元新冠紓困方案，經濟學家普遍預期今年美國將迎來近40年最強勁的經濟增長。

這份消費者信心調查亦顯示，未來6個月有更多消費者打算購買房屋、汽車和家電。

美國最大信用合作社海軍聯邦信用合作社（Navy Federal Credit Union）企業經濟學家Robert Frick表示：「消費者終於完全加入了這個即將到來的擴張，但還得觀察旅遊與休閒等服務業將多快重新開放，讓消費者能釋放他們被壓抑已久的需求」。

根據這項調查，基於消費者如何看待目前商業與就業環境的現況指數，從2月的89.6飆升至110。基於消費者對收入、商業與就業市場近期展望的預期指數，從2月的90.9急升至109.6。消費者對未來12個月的通膨預期則從2月的6.5%升高至6.7%。

勞動力市場差異（labor market differential）指數從2月的負0.8強力反彈至7.8。這項指數是基於受訪者對於工作是否充足或難以取得的看法，也與美國勞動部就業報告中的失業率息息相關。勞動部將在本周五公布3月非農就業報告。

(時報資訊)