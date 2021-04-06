鑑於以美國為首的主要經濟體祭出大規模的刺激方案，以及全球疫苗加速接種，國際貨幣基金(IMF)發布最新世界經濟展望報告調高今明年全球經濟成長預測，今年成長率上調至6％，將創1970年代以來新高。

今年新估成長率較1月份預估的5.5％，調高0.5個百分點，明年成長率估計會放緩至4.4％，但也較上次預測多出0.2個百分點。IMF預估，去年全球經濟萎縮3.3％，創大蕭條以來最大衰幅。

IMF表示，美國與中國大陸是全球經濟復甦的兩大領頭羊。美國今年成長率調高至6.4％，較上次預測上調1.3個百分點，較去年10月預測更是調高一倍。美國去年經濟衰幅估達3.5％，今年復甦後經濟產值就可重返疫前的水準。

中國部份，IMF新估今年成長率將達8.4％，較上次報告調高0.3個百分點。

IMF指出，自去年春天爆發新冠肺炎以來，美國即採取大規模的刺激政策，其中財政刺激總規模達5兆美元，聯準會除了將基準利率降至趨近於零，同時斥資好幾兆美元投入資產購買計畫。其他如歐盟、日本與英國也都採取類似的刺激政策。

除了美國，此次成長預測獲調高的已開發經濟體還有加拿大、英國與義大利，整體已開發經濟體今年成長率預測也同步調升至5.1％，較上次報告上調0.8個百分點。

開發中國家雖然展望也獲調升，但調幅不如已開發國家，IMF新估新興市場今年成長率可達6.7％，較1月報告僅上調0.4個百分點。

IMF指出，「全球各個地區的復甦並不同調，造成復甦步調不一的因素有疫苗接種計畫速度快慢、經濟政策支持的多寡與經濟對諸如觀光業依賴程度高低的結構性因素。」

IMF強調，全球經濟展望仍面臨高度的不確定性，最大的變因在於抗疫的表現，「疫苗計畫若有更大的進展，全球經濟成長預測就可能進一步調高，反之若出現疫苗也無效的新變種病毒，則就有下修預測的可能。」

(工商 )