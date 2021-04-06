美國3月非農就業報告意外強勁，以及最新公布的服務業指數創下歷史新高，帶動周一美股勁揚，加上美債殖利率偏軟，激勵投資人從周期股轉向成長股，臉書、谷歌母公司Alphabet和微軟股價均創下歷史新高。

周一臉書收盤漲3.4%，盤中一度漲4%。Alphabet收漲4.2%，盤中最高漲4.6%。微軟收漲2.8%，盤中最高漲3.1%。

美國最高法院對於谷歌與甲骨文因Android軟體使用所引發的長期版權纏訟做出有利於谷歌的裁決，亦為Alphabet帶來提振。

上周五公布的美國3月非農就業人數意外暴增91.6萬人，創下去年8月以來最大增幅。3月失業率從2月6.2%降至6%，遠低於去年4月疫情高峰時的14.8%，為整體美股帶來提振，周一道瓊指數上漲1.13%，為33,527.19點，標普500指數收漲1.44%，為4,077.91點，雙雙創下歷史高點。以科技股為主的那斯達克指數收漲1.67%，為13,705.59點。

其他科技股與科技相關股亦表現強勁，蘋果收漲2.36%，盤中漲2.6%。亞馬遜亦收漲逾2%。

特斯拉最新公布的生產與交車數據遠遠超出市場預期，其股價收漲4.43%，為691.05美元，盤中一度漲7%，最高站上708.16美元。特斯拉上周五公布今年首季交車量達18萬4,800台，遠超出市場預期的16萬8,000台，其首季電動車產量略高於18萬輛。

Wedbush Securities知名分析師Daniel Ives在特斯拉公布交車成績前就看好其表現將優於市場預期，並在周日將特斯拉股票目標價從950美元上修至1,000美元，更看好長期特斯拉股價可望挑戰1,300美元。

(時報資訊)