新北市明起將執行7天交通大執法。（王揚傑翻攝）

新北市今年迄今交通事故較去年同期增加12.6％，交通警察大隊分析，主要原因以轉彎未依規定、違反號誌管制或指揮、變換車道或方向不當、違反特定標誌（標線）居多；清明連假將至，警方評估民眾聚餐機會增加，易有酒駕及宿醉駕駛狀況，為加強防制事故，自4月1日起規畫7天交通大執法，主要以提升見警率、宣導交通安全為主。

新北交大表示，駕駛人變換車道或轉彎時忘記打方向燈、方向燈沒有打好打滿，甚至疏於注意周遭狀況而直接變換行向等行為，都是後方車輛閃避不及追撞或擦撞旁邊車輛致生事故常見的原因，另外闖紅燈及紅燈右轉也是威脅其他行向車輛的違規行為，新北警呼籲，標誌、標線、號誌都是建立用路秩序的管制設施，行車時務必遵守標誌、標線、號誌之指示，以維護每個人的用路安全。

另分析酒後駕車事故發生時段，除夜間時段外，上午6時至9時及午後3時至6時亦為酒駕事故熱時，提醒民眾除了開車不喝酒，更要注意宿醉駕駛狀況，每個人身體代謝功能不同，上路前應多加評估身體狀態，如還有酒精殘留千萬不可貿然開車，否則開罰事小，如發生事故造成傷亡代價更大。

交大指出，警方將運用媒體網路、LED跑馬燈、社區治安會議等多元管道宣導交通安全，並針對易肇事路段加強取締轉彎及變換車道未依規定、闖紅燈、紅燈右轉、機車未依規定兩段式左轉、行駛禁行機車道及酒後駕車等重點違規，藉由提升見警率、強化宣導及執法作為以防制事故發生，建立民眾用路觀念，提升交通安全。

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(中時 )