在美國火星任務中，擔任太空船設計的劉登凱博士，以及領導探測車「毅力號」操作團隊的嚴正博士，今透過視訊，與台灣各大學師生分享工作心得。有同學發問，如何成為價值25億美金的「毅力號」駕駛，嚴正幽默地說：「會操作遙控車就合格了！」

會玩遙控車就可以？那不是連幼稚園小朋友都行嗎？當然沒這麼容易，嚴正指出，NASA（美國國家航空暨太空總署）最重視人格特質，想駕駛「毅力號」，最重要的是「A型人格特質（Type A）」，因探測車價值高達25億美金，任務內容需要非常仔細、檢查檢查再檢查。

還有同學問「火星溫度低，要怎麼確認探測車正常運作」、「火星上有發現過生物嗎」、「什麼時候可以派太空人上火星」、「執行火星任務最難忘的事是什麼」。

劉登凱回憶，火星任務最難的一部份是，距離遠且要找到與地球的相對位置；從地球送上去的探測車、從火星採回來的樣本，都要確認沒有遭汙染或交叉汙染，往後的分析才能最接近真實。

嚴正透露，2004年的探測車「機會號」，曾卡在沙丘中空轉，操控團隊花了足足一個半月才讓「機會號」走出來，服役到2019年功成身退。

劉登凱是大同大學電機系校友，他與嚴正都是台灣出生、求學，目前均在NASA的JPL（噴射推進實驗室）工作，有逾20年好交情，兩人被蔡英文總統譽為「台灣的驕傲」。

(中時新聞網)