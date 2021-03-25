騰龍通運遊覽車16日在蘇花公路宜蘭東澳路段撞山壁釀成6死39傷重大車禍，有遊客綁上安全帶仍連人帶椅被拋出車外，遭質疑車體與座椅焊接有問題。目前肇事緣由仍在調查，但交通部長林佳龍昨晚要求召回打造該肇事車輛的名盛實業公司所產製共718輛遊覽車，且安檢前暫停營運。交通部政務次長王國材25日表示，不能冒風險，希望在清明節前檢查完畢。

運安會主委楊宏智24日表示，發生座椅和車體分離的情況很不尋常，因為初步調查發現該輛遊覽車當時車速僅45公里，此外去年陽明山的遊覽車下坡時追撞公車事故，都有雷同的車體結構性問題，最快25日將發布期中安全通告。楊宏智並建議交通部召回相關車輛重新檢測；車輛安全審驗中心也非常有必要調整新出廠遊覽車的檢測規範。林佳龍則除了召回相關車輛之外並表示對於遊覽車評鑑機制延宕、車安中心安檢機制是否有疏漏，要求同步調查是否涉行政疏失，「究責無上限」。

立法院交通委員會25日鐵路法修法及詢答，會前王國材接受媒體聯訪前表示，運安會已啟動安全通告，事實上除了展開運安調查，交通部也在行政調查，掌握車體結構問題來召回。運安會報告還沒出來，但風險不能冒，要求車安中心、公路總局在清明連假前做好檢查工作，確保遊覽車安全。

王國材說，運安會報告分為三階段，一是安全通告、二是事實調查、三是完整調查。交通部會尊重運安會建議，檢查和調查出來，若確實要求要全台1.5萬輛遊覽車都要召回，會處理。目前風險最大的是打造的車廠公司，打造部分會先檢查，優先風險的做第一波檢查，會行政調查名盛這家公司，相關車輛召回檢查。

另被問到遊覽車打造面向問題，王國材說，交通部民國97年有大客車結構安全檢測基準，但現在是用樣本車檢查，其他按照檢測車來做。接下來會希望車安中心檢視兩面向，一是檢討基準本身，二是有沒有按照基準施工。

(旺報 )