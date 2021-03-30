有「股市四大金釵」之稱、誠美材前副董事長葉美麗，涉嫌與郡宏公司董事長林勇任合作，以高價購買庫存品、假交易等方式，掏空誠美材子公司茂豐貿易等公司，又用茂豐的錢買下立委蘇震清持有的郡宏股票，估計掏空誠美材約2億元，台北地檢署30日依涉嫌《證交法》起訴葉、林等3人，至於立委蘇震清及助理賴麗團2人被認定是單純投資，另不起訴。

葉美麗原本是證券營業員，曾創下單月千萬業績獎金，有股市「四大金釵」封號，她在2018、2019年擔任誠美材副董事長，同時是誠美材子公司茂豐貿易的董事長。

檢調懷疑，葉美麗擔任董事長的茂豐公司，2018年9月13日以採購導電膜名義，以預付款項目匯款286萬3680元美金，折合台幣8826萬元給香港的紙上公司「BAO DUI」，疑涉關係人虛假交易，違反證交法。

2018年1月，葉以每股7元、總價4200萬元向郡宏光電購買6000股股票並擔任董事，10月4日賣給民進黨立委蘇震清的女助理賴麗團，26天後，再以9000萬元賣回給茂豐、茂宇2家公司，不法資金疑匯至葉的女兒帳戶；另2018年9月，葉指示茂豐與郡宏進行虛偽交易，金額高達200多萬元美金，涉嫌非常規交易、關係人交易。

2019年初，有人在報紙頭版刊廣告，質疑葉美麗和蘇震清涉嫌掏空誠美材，當時葉美麗反駁，強調未造成公司損失，蘇震清則發文請求民進黨廉政會立案調查。

(中時新聞網)