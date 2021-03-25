大亞集團子公司大亞綠能，25日決議以9.38億元收購大同公司旗下志光能源，於台南市七股區建置全台最大漁電共生太陽能案場，共創土地兩用新價值，落成啟用後預估未來20年，將帶來超過30億度發電量，發電收入上看120億元，產能相當可觀。

大亞綠能指出，看準未來太陽光電市場是自集中式電力配送轉為分散式在地再生能源供應，將斥資60億於台南七股區三股子段養殖魚塭建置全台最大漁電共生太陽能電廠，總面積約160公頃。因應政府將漁電共生列為政策推動主力之一，大亞綠能超前部署，看準「志光能源太陽能電廠」歷經4年土地整合、環境調查、敏感度分析，發展漁電共生不僅兼顧經濟發展與環保永續，在不影響既有漁業養殖下，透過新型態漁電共構，既能保障原有養殖戶及保留原始利用樣態下，也能結合光電綠能兼顧產業發展，促進產業升級，創造「漁電雙贏」之效益。

大亞綠能說，漁電共生是政府綠能政策推行的主要方向，而大亞綠能具備完善管理漁、電系統整合及統籌設置大型案場的能力，未來將以漁業為主、綠能產電為輔的核心價值下，落實政策使漁電共生一地兩用，極大化產能及效能。同時將規劃未來20年漁場管理計畫，透過新型態漁電共構，改善農漁村閒置土地與失業率問題達到「創能」。

根據規劃，志光能源太陽能電廠總裝置容量為120MW，預計於今年第二季動工，並由聚恆科技負責系統整合，預計明年年底完工，未來20年預估至少帶來30億度發電量，營收可望突破120億，預計以每年開發50MW地面型電廠將持續至2025年。

(工商 )