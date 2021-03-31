台積電積極打造半導體綠色供應鏈，攜手機台設備商合作開發半導體節能綠色機台，109年節能團隊提出272項節能行動方案，成功省下2億度用電量。

台積電表示，製程機台用電量占全公司能源使用50%以上，加上先進製程機台數量逐年增加，自105年起與設備商合作開發半導體節能綠色機台，在新機台引進前即完成更節能設計驗證、安裝節能元件，擴大先進製程機台節能效果。

台積電節能團隊109年累計提出272項節能行動方案，其中139項節能方案已通過驗證，應用於68種5奈米及未來的3奈米先進製程機台，並針對17種耗能元件導入高效能零件與節能設計，成功於當年省下2億度用電量。

為開發更具綠色效益的先進機台，台積電109年針對前6大耗電量設備商，要求深入分析先進機台模組的耗能參數，並定期召開技術精進會議，共同尋求更節能的創新設計。台積電並將節能規範納入新機台採購標準規格，落實節能決心。

台積電在供應鏈管理論壇，對近700家半導體業界的設備、廠務等供應商，重申綠色製造的重要性與決心。台積電表示，今年將持續與機台設備商合作開發新的節能行動方案，預計將有超過143項節能方案通過驗證，邁向119年平均機台設備節能效益20%的永續目標。

為實踐水資源永續管理，台積電引進可持續水管理標準（AWS Standard），繼108年晶圓6廠及晶圓14B廠獲授證後，晶圓15廠也以117分的評鑑結果獲得AWS白金級證書，成為全球第一家連續2年以最高分獲AWS白金認證的半導體企業。

台積電預計今年完成先進封測3廠、晶圓12A廠、晶圓12B廠及晶圓5廠的認證，致力達成水資源使用效率最佳化，善盡環境永續責任。（編輯：張良知）1100331

(中央社)