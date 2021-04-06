晶圓代工龍頭台積電今(6日)股價開盤跳高來到615元，大漲13元，在除息後第13個交易日順利完成填息，台積電本周將公布3月營收，法人多看好有望再創佳績，15日還有法說會，預估將釋出正面訊息，對於股價能否繼續往上攻，甚至挑戰679元的史上新高價，分析師表示，需視法說會是否有利多消息帶動，如果是看好台積電資本支出概念股，可以選擇趨勢成長以及技術線型整理完畢轉強的個股。

台積電今日雖然完成填息，但收盤收在610元，其實並沒有回到除息前的價格，散戶投資人關心台積電的下一步，能不能繼續往上攻？摩爾投顧分析師陳昆仁表示，台積電是非常好的股票，長線也都是看好的，但已知的利多就不算利多，目前估今年EPS約23-24元，以高點679元來計算，接近30倍的本益比，再來可以觀察台積電在15日法說會上看有沒有釋出大家還不知道的利多，或是對未來行情更加樂觀，對股價往上攻才有幫助。

根據台積電4月1日發布的公告表示，台積電進入一個成長幅度更高的期間，因應5G、高效運算等相關應用的產業大趨勢，驅動對半導體技術的強勁需求，計畫未來3年將投入1000億美元增加產能，支持客戶的需求，陳昆仁表示，對應英特爾200億美元的投資需求，未來3-5年英特爾應該都看不到台積電的車尾燈，只不過，散戶投資人對買進台積電想要有大波段行情的期待，可能要要保守一點，對於資本支出的受惠股，包括後段設備、廠務工程等資本支出概念股，現階段確實可望直接受惠。

陳昆仁指出，台積電股東人數創新高，在股東人數這麼多的情況下，股價難免會有震盪，而相關製程設備廠相對股本比較小，股價也比較活潑，至於這麼多檔台積電資本支出概念股又應該如何選擇？他建議，可以選擇趨勢成長以及技術線型整理完畢轉強的個股。

他表示，例如萬潤、京鼎、迅得今日股價都登上漲停板，先前股價也都經過一波整理，3月營收目前尚未公布，而1、2月營收都是有高成長的個股，當資金在尋找標的時，這些技術線型整理完畢且轉強的個股，很容易受到資金的挹注，不過他不建議追高，因為這些台積電概念股是走長多題材，可以在每一次拉回整理到月線或季線支撐時再買進，相對會比較安全。

(中時新聞網)