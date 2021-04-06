大陸生鮮電商叮咚買菜於近日完成7億美元的D輪融資，該輪融資由 DST Global、Coatue 聯合領投，老股東 Tiger Global Management、General Atlantic、CMC資本、今日資本、紅杉資本、Ocean Link 和弘毅投資等加碼，新股東包括 Aspex Management、3W Fund、Mass Ave Global、APlus Partners 和高鵠資本等，高鵠資本擔任本輪融資的財務顧問。

澎湃新聞報導，據稱，叮咚買菜的本輪融資資金將用於新區域拓展、供應鏈投入及團隊建設。

叮咚買菜創立於2017年5月，目前服務範圍已覆蓋上海、北京、深圳、廣州、杭州等29個城市，前置倉數量近1,000個。

天眼查App顯示，叮咚買菜CEO為梁昌霖，該電商共經歷9次融資，除上述7億美元的D輪融資外，最近的一次融資是在2019年7月，叮咚買菜完成B4和B5輪融資，融資金額未披露。

(工商 )