兒童節前夕，聯華電子在人資長陳進雙帶領下，造訪新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心，贈送210份「希望之盒」禮物給身心障礙大小朋友，為服務對象歡度兒童節，送上溫暖關懷和祝福。

此次的贈禮活動是由聯電人資長陳進雙代表贈送，由晨曦發展中心主任羅詠娜、裴嘉妮修女及仁愛學員代表接受，並回贈感謝狀及陶藝手作品。

色彩繽紛的禮物盒裝內有手部握力球組、排汗頭巾脖圍、運動毛巾、戶外防護手環與健康點心，每位服務對象拿到禮物都非常開心。

陳進雙表示，聯電秉持「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的永續願景，辦理「希望之盒─傳愛心」活動，活動起源於多年前聯電家庭日的禮物盒，由同仁親子共同彩繪裝飾，裝入禮物送給公益團體。

他說，很高興再次裝上禮物，交給新的主人，讓「希望之盒」再生愛心，就像每個孩子的身心發展有的快、有的慢，只要耐心陪伴不放棄，就會有希望。

陳進雙同時指出，聯電長期關懷仁愛基金會，從募款認捐教室、贊助拍攝公益廣告，到聯電燭光社、聯電鼓隊及節能服務隊的投入，集結企業資源提供身心障礙朋友更安全、友善的學習環境。

羅詠娜則表示，1999年年晨曦發展中心規畫籌建時，聯電主管同仁響應捐款認捐教室，聯電燭光社也發起贊助拍攝公益廣告費用，邀請社會各界加入起造人行列。

晨曦發展中心成立至今已15年，目前服務141位心智障礙朋友，依其服務需求，提供個別化與家庭支持服務，協助學習生活自理、體能復健、居家生活、作業活動、社會參與等服務，希望能達到生活自立，以及解決家屬在照顧上的困境。

仁愛基金會執行長林湘雅也感謝聯電長期熱心公益和關懷弱勢，與仁愛結緣至今已20多年，近5年來，聯電節能服務隊主動訪視勘察服務場所，協助各服務據點節電和用電安全診斷，全面汰換老舊燈具，安裝LED節能燈具，提供安全及完善的學習環境。

另，聯電燭光社的愛心更是延續28年，主管同仁薪火薪傳，每年協助園遊會、中秋義賣、圓夢禮物、年曆日誌認購以及太鼓隊演出等等，用滿滿的愛，陪伴仁愛天使學習與成長。

今年為配合防疫，仁愛基金會今年取消5月的愛心園遊會，導致資源募集不易，因此另辦理「2021 FUN新─LOVE義賣」活動，邀請板橋、淡水知名愛心老店「新勝發餅鋪」合作義賣，期盼為身心障礙朋友籌募多元支持服務經費100萬，希望社會各界支持義賣或愛心捐款，服務專線03-5784633分機1688公事組。

(中時 )