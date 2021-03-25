意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM），延長在全球汽車動力總成、底盤和車身應用中部署量達數百萬之SPC56車規微控制器的長期供貨承諾。

意法半導體車用處理器和射頻技術事業部總經理Luca Rodeschini表示：「SPC56系列在市場上經久不衰，現在仍是各種設計專案首選的車用控制器，集運算性能、穩定性和可靠性於一身。為確保提供客戶長期的支援服務，今天宣布承諾將我們獨有的產品壽命延至20年，這意味著2014年問市的SPC56 MCU至少可以在市場上存續到2034年。」

意法半導體的半導體創新技術是當今汽車電動化和智慧駕駛趨勢的發展動力，正在提升汽車的經濟性、安全性和可靠性。ST將繼續開發更新且更先進的尖端半導體產品，同時恪守產品生命週期承諾，滿足客戶的獨特需求。

客戶可以延長其成功產品的生命週期，繼續使用SPC56通用和高性能車用微控制器設計新產品。SPC56平台上將完整設計和經過市場檢驗的軟體移植到新應用中非常容易，而且能夠節省開發資源和成本。

(工商 )