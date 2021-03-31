創世今天在聖雅各幼兒園，小朋友們變身為知名通訊軟體的貼圖角色，有樂天的熊大、可愛的兔兔、帥氣的詹姆士等，模樣逗趣可愛。（創世台中院提供）

創世今天在聖雅各幼兒園，小朋友們變身為知名通訊軟體的貼圖角色，有樂天的熊大、可愛的兔兔、帥氣的詹姆士等，模樣逗趣可愛。（創世台中院提供）

創世今天在聖雅各幼兒園，小朋友們變身為知名通訊軟體的貼圖角色，有樂天的熊大、可愛的兔兔、帥氣的詹姆士等，模樣逗趣可愛。（創世台中院提供）

為讓更多人知道手機打開LINE Pay，動動手指即能隨時做公益，31日上午在聖雅各幼兒園，小朋友們變身為知名通訊軟體的貼圖角色，有樂天的熊大、可愛的兔兔、帥氣的詹姆士等，模樣逗趣可愛。

小朋友也以稚嫩的嗓音、燦爛的笑容唱出「我們大家祝福你，別讓愛你的人傷心，交通安全要多注意，祝福你快快好起來」這首充滿祝福的福音歌曲，希望用歌聲，送愛給弱勢植物人家庭，鼓勵他們勇敢向前行。

聖雅各幼兒園長陳素真說，「去年聖誕節前夕，創世到學校邀請小朋友做公益，擔任植物人家庭的聖誕老公公，呼籲大眾捐贈尿布、奶粉。當時募集到滿滿三車的生活物資，老師都直呼不可思議! 看著小朋友認真的搬送奶粉、尿布上車，場景真的令人感動! 孩子也活動中認識『施比受有福』的助人意涵，十分具有教育意義。」

創世台中院長陳韋龍表示：「孩子是國家未來的棟樑，從小參與公益活動，在心中種下善的種子，未來台灣社會才能更祥和且充滿愛的氣息。」創世台中院今年4到6月期間，結合LINE Pay捐款，民眾不需大費周章地跑銀行、郵局，打開手機隨時隨地彈指做公益。

台中院每月約需9000片尿布、1200罐管灌牛奶，歡迎大眾小額支持植物人安養。更多訊息請洽愛心專線(04)23841126分機20，或上「創世基金會台中院」臉書粉絲團查詢。劃撥帳號22022328(戶名：創世基金會)

(中時 )