1名網友在馬路上撞見2名女大生竟冒著生命危險，坐在路中央的分隔島上，而她們的對面路邊還有1位女生正幫忙拍照，過程中還有輛機車差點撞上，讓他痛批「網美變成『亡』美」；不過事後3名當事人發文澄清，當天其實是在做攝影課作業，主題是「動與靜」，才想出拍攝車流與靜止人物的對比照，她們也為自己危險行為道歉。

1名網友在Dcard上發文表示，他日前在路上等紅燈時，看見2名女大生竟走到路中央的分隔島上坐著，而路邊則有另名女生為她們拍照；過程中，1輛機車路過時甚至差點撞上她們，機車騎士還大聲罵朝她們髒話，驚悚畫面讓原PO直說「想當網美也不是這樣當的吧」、「真的不要隨便拿生命開玩笑耶」。

該文章曝光後，該3名女大生也在Dcard上發表道歉、澄清啟事，當天是拍攝攝影課的作業，作業主題是「動與靜」，並非原PO所指的「網美照」；當天原本在早上拍照，當時也有警察關切說要小心，後來拖到中午後車流量變多，才一度快發生危險，女大生說「我們3人事後已有好好檢討並且反思，冒然就決定在馬路上取景做作業，是我們思考不周，太衝動行事。」

原PO的文章遭許多與女大生同校的網友留言護航，「想也知道是拍速度感交作業」、「那你怎麼說很多攝影師會在分隔島拍照」、「不知道就不要亂說，還說網美照，欠檢舉嗎？」不過也有不少網友怒批女大生「不知道在想什麼，超危險」、「違反交通規則就是欠罵」、「這樣拍出來有什麼意義？還可以賠上一條命」。

(中時新聞網)