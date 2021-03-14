花蓮1名女大生小芳（化名）前年透過交友軟體認識在台鐵任職的男子，2人某次爭吵後，男子竟威脅要將她的裸照外流，恐嚇「直接給系學會所有人」；男子之後透過臉書假帳號傳給她的2名朋友，騙說「她借錢沒有還，請問你能找到她嗎？」遭報警提告；他在法庭上堅稱帳號皆不是本人，但檢警透過APP註冊資料、登入IP位置等資訊確認為本人，他遭判1年徒刑，可上訴。

判決書指出，男子在前年3月透過交友軟體認識小芳，2人聊天許久後，他一度拿到對方的裸照；但同月28日2人發生爭吵，他一氣之下威脅要將裸照外流，嗆對方「我直接給系學會所有人」、「裡面一定有討厭你的人」、「讓他們來對付你就好」、「看他們怎麼流傳」、「反正你就身敗名裂」。

男子之後透過臉書假帳號，將裸照傳給小芳的2名友人，甚至騙說「她跟我借錢沒有還，請問你能找到她嗎？」小芳事後得知後崩潰報警，不過男子卻堅稱交友軟體和臉書帳號皆不是本人；檢警之後透過軟體APP公司查出，該交友帳號在註冊時所登錄的手機就是男子一直使用的手機，確認帳號是他在使用。

此外，檢警還發現該臉書假帳號登入IP位址均為交通部台鐵管理局，而男子在台鐵任職，比對登入時間、位址以後，確認男子是唯一可能登入、且有辦法連續登入的人；法院判定男子因求愛不成就出言恐嚇並散布裸照，依《個人資料保護法》第41條，判處1年有期徒刑、沒收手機，全案仍可上訴。

(中時新聞網)