女控捷運員工扯頭髮 真相曝光竟是逃票（讀者提供／陳鴻偉台北傳真）

周姓女子日前在臉書「爆料公社」po文，表示遭到1名捷運女站務人員尾隨、騷擾，對方甚至報警不讓她離開車站，女子文章貼出後引來網友質疑：「沒事幹嘛會攔你？」、「感覺只講了一半…」捷運警方20日表示，周女13日晚從台電大樓站離開時，是跟在1名男子身後，並沒有過卡或投幣，所以才會被攔下，經調查後已依違反大眾捷運法將周女告發。

周女日前po文貼出1名女站務員的照片，要大家幫忙肉搜「惡劣工作人員」，指她莫名尾隨，而且在出口處將她攔下，甚至當眾拉她的頭髮造成撕裂傷，周女表示如果是「卡沒刷過」，應該可以充值、補票，為何還叫警察來，「想找我麻煩？」女子的貼文引發網友質疑，認為她講得不盡不實，疑點很多，周女後來也將文章刪除。

捷運警方表示，周女13日晚間9時，從台電大樓站下捷運，準備離開時，竟是跟著1名男乘客的後方，並沒有刷卡的動作，站務人員發現後才會追上去詢問周女，雙方就此發生口角及拉扯，最後報警處理。

警方後來調閱監視器，發現周女卻是有疑似逃票的行為，最後依違反大衆捷運法第50條1項4款「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車」，將她依法告發。

(中時 )