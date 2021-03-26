Youtuber「Cats紙袋人」龍尚謙曾因拍片教人逃票免費搭捷運，遭依煽惑他人犯罪處分緩起訴，他另又因走電影院後門看電影，還全程直播，遭到電影院提告。龍男認為逃票看電影的影片流量不夠高，拒絕與電影院和解，台北地檢署今依無故侵入他人建築物罪嫌將他起訴。
檢方調查，龍男去年3月25日晚間近10時許，從西門町樂聲影城後門偷溜進去，遭員工發現阻攔，隔天晚上近12點再次以同樣方式闖入，沒有被人發現，他看完電影《血衛》後，才從大門離開。龍男2次闖入過程均直播上網，影城發現後提告。
龍男到案否認犯罪，拿出26日的電影票佐證，辯稱當晚他有買電影票，故意從後門進入，目的是要告訴網友真的有人會從後門進入逃票，希望大家不要這麼做。
全案偵查期間，樂聲影城願意讓龍男賠償6萬元和解，但龍男表示，當初捷運逃票案因影片有上新聞，流量高達30多萬，因此決定繳公庫5萬換緩起訴，但闖電影院的沒被報導，流量才10萬元，認為賠6萬元太多，因此拒絕。
(中時 )
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