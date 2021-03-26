桃園一名林姓男碩士生，某天深夜約女同學到研究室討論論文，趁四下無人時，拿出情趣用品跳蛋，表示要幫女同學按摩，硬將跳蛋放到肩膀、臀部等部位，甚至隔天還熊抱，並強吻女同學脖子，不滿遭侵犯的女同學，決定報警提告林男。

30歲的林男，在桃園某間大學研究所攻讀碩士，2019年12月30日當天凌晨，林男約女同學小星（化名），到研究室討論論文，這時林男突然拿出跳蛋，不顧小星拒絕，硬是用跳蛋按摩肩膀，甚至將手伸進裙子裡按摩臀部，原本還想強吻對方，但小星嚇壞馬上逃離研究室。

同一天晚間大約9點多，林男在研究室遇到小星，再次趁沒人的時候，對小星伸出狼爪、強吻脖子，連續兩天遭到侵犯，小星不忍堅持提告。針對指控，林男坦承有拿跳蛋按摩小星，還有親吻、碰觸身體等。

小星則提供兩人對話內容當證據，像是「你有想要自己來嗎」、「可以用我送妳的按摩器具，按摩想要的地方」，小星回覆「注意你的言語舉止，我嚴重感受到性騷擾」、「尊重別人身體」、「你該學著控制自己的言行舉止」等，明顯對林男感到害怕。

檢方根據小星的就醫紀錄，證明造成焦慮狀態，以及學校的監視器畫面，林男犯案罪證確鑿，最後依強制猥褻罪嫌起訴林男。

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(中時新聞網)