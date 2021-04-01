日本桌球天后福原愛與江宏傑爆4年婚變，女方深陷外遇疑雲，先是被直擊和高帥男A先生在飯店過夜，又遭爆料A先生是已婚身分，演變成「雙不倫」的窘境，如今A先生又被起底是「頂尖玩咖」，疑似因為將福原愛瞞在鼓裡，讓想認真發展的女方情緒徹底崩潰。

據《週刊文春》報導，有知情友人爆料，A先生外型帥氣，擁有深邃雙眼皮和高挑身材，加上性格開朗，深受女性歡迎，大學時間他曾幫忙舉辦迎新晚會，也經常聯誼，一直十分活躍，還被封為是「頂尖玩咖」，而會認識福原愛，是在6、7年前的聚會遇到，當時福原愛還是單身。

由於福原愛10歲就成為職業桌球選手，從小就離鄉背井孤軍奮戰，因此一直都十分渴望溫暖的家庭，友人坦言，她特別容易依賴英俊又善良的男人，前陣子A先生出現主動伸出援手，對正處於低潮的福原愛來說，無疑成為最重要的心靈支柱，也越來越重視這段關係。

先前福原愛和A先生在橫濱約會被拍到，她始終相信消息不是男方洩露出去的，仍十分信任對方，還自責將對方牽扯進來，感覺非常抱歉，說甚麼都不肯和對方斷聯，她還曾向友人透露，自己並非玩玩，因此在得知A先生以婚後，才會崩潰到不知道該相信誰，友人也透露，儘管如此福原愛還是離意堅定，甚至已經請好律師，要準備進行離婚協議。

(中時新聞網)