台中程姓男子為詐騙金錢，謊稱自己是退休的檢察官，誆騙阮姓越南理髮店員工借錢給他、幫忙將藏在國外的基金贖回，未來除償還借款金額、還會給阮女1000萬元，阮女信以為真、交付15萬元後心覺怪異報警，但程男被逮後辯稱自己講的是「雞精」，台中檢方依詐欺罪起訴他，並請求法院從重量刑。

起訴指出，程姓男子有多次詐欺前科，多年前就因詐騙遭判刑，服刑期滿後仍不知悔改，去年7月間，他向阮姓越南理髮店員工誆稱自己是退休檢察官，在任內貪汙了數億元款項，通通藏在國外，有的買了基金、有的則購置房產等。

程男對阮女動之以情，希望對方能嫁給他、會給對方1900萬元聘金，但他又要求阮女先借錢給他、讓他可以將國外的基金贖回來，並允諾等拿到款項後再給阮女1000萬元，阮女一度信以為真，先交付15萬多元給程男。

事後阮女心覺怪異報警，但程男在接受偵訊時辯稱，自己講的不是「基金」，而是要買「雞精」，且也沒有跟阮女說自己是司法人員、自己說的是「司法黃牛」，一切都是對方誤會。但檢察官不採信程男說詞，依詐欺罪起訴他，並請法院從重量刑。

(中時 )