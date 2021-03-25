宋姓男子取得張姓男子外遇的性愛影片，因道德感強烈，把影片傳給張男的女兒，因而挨告。台北地院認為張男外遇與否無關公益，宋男已侵害張男隱私權，依洩漏利用電腦相關設備持有他人之秘密罪判宋男2月徒刑，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，張男的前女友於2019年9月間利用通訊軟體WeChat，把2人發生性行為的2部影片傳給宋男，宋男再將影片傳給張男女兒，張男得知後氣得報警提告，指控宋男妨害祕密。

宋男否認犯罪，辯稱他是依照張男的外遇對象指示傳送影片，並無犯罪動機；辯護律師則說，宋男因道德感強烈，才會把影片傳給張男的家屬，告知張男外遇。

法官認為，張男有無對妻子、女兒坦承外遇，或是有無性病及在外嫖妓，都無關公益，宋男若要提醒張男家屬，可以善意、其他合法方式說明，傳送性愛影片已侵害張男隱私權，且難認有阻卻違法事由，遂判有罪。

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(中時 )