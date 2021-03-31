彰化縣溪湖鄉30日深夜發生一起案件，一名洪姓女子懷疑黃姓男友外遇，竟趁對方剛吃完花雕雞麵熟睡時，拿起一旁鋒利的剪刀，「喀擦」掉黃男生殖器，黃男清醒後驚覺下體疼痛，低頭一看才發現血流如注，下體沒了。據了解，洪女被問及剪下的生殖器去向時，只冷淡的回應，「丟進馬桶沖掉了」。

據了解，此起案件發生於30日深夜，越南籍的洪姓女子疑似懷疑黃姓男友偷吃，便趁著黃姓男子食用完麵線，沉沉的進入夢鄉時，拿起剪刀斷了黃男的命根，並自行前往派出所投案。

黃姓男子透露，他睡醒後發覺下體劇烈疼痛，才驚覺生殖器遭剪，而傷口也噴出大量鮮血，染紅住處地板以及黃男所穿著的拖鞋；警消獲報後，緊急將其送醫救治，並在住家中徹底尋找被剪下的生殖器，但卻一無所獲，詢問洪姓女子時，洪女則冷酷地回應，「丟馬桶沖了」。

院方事後接受訪問時透露，黃姓男子的生殖器僅剩不到20%，幾乎只剩下睪丸，長度剩下1.5公分，且患部大量出血，目前已緊急將其送往開刀房手術，後續仍帶其他科醫生會診後進行處置，所幸目前並無生命危險。

(中時新聞網)