大陸一名黃姓女大生抓包前男友在和自己交往期間劈腿學妹，被矇在鼓裡的她聽聞後，直接怒衝教室質問對方，接著連甩3巴掌狠嗆「我黃思敏睡過的男人，你最差勁！」更爆料對方只是個3秒男，黃姓女大生完全不在意旁邊同學的眼光，大罵一番只為教訓渣男，一旁的同學將這荒唐的一幕錄下，引起不少關注。

綜合陸媒報導，這是發生在大陸佛山科學技術學院的一起感情糾紛。從影片中可以看到，黃姓女大生在教室內當著泉般的面斥責前男友，更質問「你很缺愛嗎？你就是一邊跟她（小三）要愛，一邊來找我開房是嗎？你很猛阿！你怎麼做得到阿？」更難過強調，自己對每段感情都是認真的。

下秒黃姓女大生狠甩男友3巴掌，更怒嗆「你這個3秒男，我告訴你，我黃思敏睡過的男人，你最差勁！開心嗎？刺激嗎？地下情很刺激啊？」據了解，黃姓女大生和男友交往1年半，在兩人分手後她聽到風聲，指出男友在和自己交往期間和學妹搞曖昧，還向對方自稱單身，在和她分手不久後，男友便和學妹順利交往，更過分的是，和學妹交往期間對方似乎忘不掉自己，還回頭來找她複合，渣男行徑讓她氣到不行，決定教訓對方一頓。

雖然男方矢口否認，自己只是在和女大生交往期間和學妹搞曖昧，並沒有出軌，但黃女仍吞不下這口氣，除了狠狠教訓對方外，還要讓他顏面盡失，影片曝光後不少網友叫好，直呼看的太過癮，「打死這個不要臉的3秒男」、「姐妹們，被戴綠帽就要像這個女孩一樣勇敢發聲」。

女大生遭劈腿怒衝教室 連甩渣男3巴掌：睡過最差勁的男人

(中時新聞網)