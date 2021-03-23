去年彰化1名劉姓民眾，在彰化花壇明億汽車購買到遭竄改里程的二手車，氣得怒告車商，該案經彰化地院審理，判余姓負責人6月徒刑，但余姓負責人根本不怕，在案件審理期間，又連續販售多輛竄改里程車輛。（翻攝Google Map／吳建輝彰化傳真）

去年彰化1名劉姓民眾，在彰化花壇明億汽車購買到遭竄改里程的二手車，氣得怒告車商，該案經彰化地院審理，判余姓負責人6月徒刑，但余姓負責人根本不怕，在案件審理期間，又連續販售多輛竄改里程車輛，檢方認為，余姓負責人所犯詐欺案件經追加起訴，仍執迷不悟，多次更換儀表板里程詐欺，顯見其惡性不知悔改，建請法院判處不得易科罰金之刑度。

明億汽車在地方經營多年，由52歲的余姓負責人與其妻子陳女，帶領年僅23歲余子「闖蕩」彰化二手車界，利用更換儀表板方式，將原車里程數高的儀表板，更換成汰換下里程數較少的儀表，最大里程落差更超過20萬公里，這樣做可能使販售價格翻倍，相當惡劣。

起訴書指出，明億汽車從2018年7月開始販售變造里程的二手車，2019年遭查獲判處有期徒刑6月確定仍不知悔改，2018年8月將原本里程17萬公里的BMW汽車改成7萬，2019年將三菱小客貨車的里程數從25萬公里，變造成5萬公里，販售給不知情的受害者，得手超過百萬。

誇張的行徑不只這樣，在販售過程中，余姓負責人還會在交車前夕，指示公司同仁在合約書內偷偷加上，「因儀錶板故障損壞，舊里程數為25公里多，故燈換維修儀表板為5萬多」、「PS汽車里程無保證，現況交車後三個月5000公里保固」等字眼來蒙騙民眾。

除販售惡意變造里程的汽車外，在2019年2月時，以25萬向某公司購買自用小客貨車，基於幫助逃漏稅捐，替黃姓業者填製不實會計憑證，簽訂汽車買賣合約書，填寫不實金額12萬6000元，用不當方式幫助逃漏營業稅額計5905元。

訊後檢方將余姓負責人、負責人陳妻、余子及詹姓員工等人，依詐欺取財、偽造文書、幫助逃漏稅捐等罪嫌起訴。

檢方認為，本案僅查獲部分車輛，前後車主均遭更換里程詐欺，惡性不知悔改，建請將余姓負責人夫婦、及擔任業務的余子判處不得易科罰金之刑度，而詹姓員工訊後坦承犯行，並繳回犯罪所得，建請法官處得以易科罰金或附條件緩刑。

(中時 )