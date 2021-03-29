李姓負責人去年12／15日給員工及投資者的「道歉文」中，強調「公司因擴充太快，沒有做好資金控管，導致虧損」。（陳世宗翻攝）

台中市議員李中、黃健豪29日上午於台中市議會國民黨團，為某廣告集團涉嫌非法吸金案投資受害者出面舉行自救記者會，受害者估計約有上千位，遭詐金額預估50、60億；受害者呼籲該公司李姓負責人和相關人士儘速出來面對，也請檢調儘速調查羈押，避免李姓負責人等人脫產。

李中表示，遍及全台的廣告電視牆集團，自去年12／13宣布旗下的轉投資公司倒閉後，旗下各集團也陸續傳出營運不善，無法撥付薪資及支付投資人款項，集團員工及投資人立即籌組自救會。

李中指出，該集團李姓負責人於12／16宣稱將營運權將由自救會經營後，立即避不見面，且陸續變更旗下各集團負責人名字及移轉個人資產，使投資人及員工們求助無門。受害者原先期盼藉由營運電視牆廣告收益，得以逐步回收投資損失，但李姓負責人仍將電視牆部分產權脫手。

自救會成員說，目前所有廣告收益依然進入李姓負責人旗下的公司，該公司原負責人為李男的妻子，但在今年初則變更為賴姓民眾，可見李姓負責人是有計劃性的脫產。受害者除呼籲李姓負責人出面解決問題外，盼藉此機會提醒社會大眾勿再投入資金投入關係企業。

黃健豪表示，所有協助李姓負責人相關企業脫產者，都會被視為不當得利，目前已有50位受害者委由律師提出加重詐欺訴訟。

經記者撥打李姓負責人的手機已「暫停使用」；他在去年12／15日給員工及投資者的「道歉文」中，強調「本人在此要跟各位員工及投資者說對不起，公司因擴充太快，沒有做好資金控管，導致虧損，如今年的疫情，讓旗下的公司都變成我們嚴重的負擔。」

李姓負責人說，「我們的電視牆仍然是全台市佔第一，我們擁有上、中、下一條龍的廣告服務。但因為虧損，造成無法如期支付公司的各項支出，各位跟公司的夥伴都是無辜的，我願意努力來償還，我也會誠實面對司法，也會清楚交代資金流程都是用在公司投資資金與支出，絕無私藏或脫產。」

李姓負責人強調，「我已經在生命安全上受到威脅，所以我不再單獨與投資者或員工約在任何地方見面，對此要跟各位致歉，我不是貪生怕死，是我要有能力賺錢來還。我也願意配合自救會把公司經營好，請各位給我們時間，再次跟各位致歉，對不起，也懇請大家與我們共體時艱，感謝您，感謝。」

(中時 )