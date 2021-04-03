李義祥曾任民進黨花縣黨代表 民進黨：已卸任 22:332021/04/03 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨：李義祥非黨現任花蓮縣黨代表。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網路傳義祥工業社負責人李義祥為民進黨現任花蓮縣黨代表，民進黨發言人顏若芳今晚間表示，經花蓮縣黨部了解，李義祥曾於2018年參選花蓮縣黨代表，任期為2年早已屆滿，目前也因未繳黨費停權中，因此他並非民進黨現任花蓮縣黨代表。 顏若芳表示，整起事件現在正由檢調偵辦中，民進黨態度就是勿枉勿縱，儘速還原事故原因。目前最重要工作就是提供事故受傷者及罹難者家屬最大的協助，呼籲有心人士也不應在此刻帶風向做任何政治操作。 李正皓爆義祥另有大戶 籲防脫產 侯友宜領先綠白陣營 柯墊底 (中時 ) #民進黨 #黨代表 #李義祥 #發言人 #顏若芳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張庭瑚第一次李國毅〈疼愛〉陪唱 04:102021/04/03 娛樂新聞 立院變更議程 交通部下周專案報告 04:102021/04/03 焦點要聞 死亡人數不斷增加 李義祥偵訊中聽到消息吐8字 檢警搖頭 22:552021/04/03 生活 太魯閣號出軌 國民黨研擬暫緩公投街講 04:102021/04/03 政治要聞 獨》太魯閣號50人枉死 出事工地「過年前早該完工」 09:292021/04/03 生活 旁有平坦空地為何要停斜坡？網看現場圖秒懂李義祥心態：可惡至極 21:202021/04/03 生活 【太魯閣出軌】蔡英文前往花蓮探視 強調會讓逝者安心、傷者盡速恢復 10:052021/04/03 政治 公廣集團欲振乏力？ 王世堅：不管哪黨執政都要抽離政治黑手 21:192021/04/03 政治 【太魯閣出軌】兒剛考上長榮海運遇死劫 父淚求：快速車不要賣站票 15:472021/04/03 社會 【太魯閣出軌】慘！到處斷肢殘骸 車廂變形搜救難 04:102021/04/03 焦點要聞 【太魯閣出軌】Google首頁低調掛上黑絲帶 為受難者祈福 19:372021/04/03 社會 政治熱門新聞 【太魯閣出軌】51死慘劇台鐵竟卸責 她爆事故真相 - 政治 【太魯閣出軌】包商李義祥是民進黨自己人 黑歷史曝光 - 政治 【太魯閣出軌】民進黨誰該下台？施正鋒點名她：死不認錯 - 政治 【太魯閣出軌】工程車怎會摔落鐵軌？鄭麗文怒指一大關鍵 - 政治 【太魯閣出軌】出軌慘劇50人死 阿扁一句重話出口 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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