網路傳義祥工業社負責人李義祥為民進黨現任花蓮縣黨代表，民進黨發言人顏若芳今晚間表示，經花蓮縣黨部了解，李義祥曾於2018年參選花蓮縣黨代表，任期為2年早已屆滿，目前也因未繳黨費停權中，因此他並非民進黨現任花蓮縣黨代表。

顏若芳表示，整起事件現在正由檢調偵辦中，民進黨態度就是勿枉勿縱，儘速還原事故原因。目前最重要工作就是提供事故受傷者及罹難者家屬最大的協助，呼籲有心人士也不應在此刻帶風向做任何政治操作。

(中時 )