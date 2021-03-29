嘉義檢警破獲地下匯兌案，查扣名車。（嘉義地檢署提供）

嘉義檢警破獲在南台灣經營地下匯兌的犯罪集團6名成員，透過海內外金融帳戶、操作現金，將外幣兌換成新台幣或新台幣兌換為外幣，半年多來經手約7億元，不法獲利約500萬元，全案依違反《銀行法》偵辦，6嫌各以30萬、5萬交保。

嘉義地檢署檢察官姜智仁指揮警政署刑事警察局偵7隊、嘉義市刑警大隊、台南市刑大、台北警方等組成專案小組，日前持搜索票到雲林縣、嘉義市、高雄市等6處搜索，查扣現金855萬2000元、汽車3部、電腦、手機等物證。

傳喚及拘提41歲謝姓男子、29歲蘇男、42歲吳男、36歲黃男、37歲謝男、33歲蔡男、30歲鐘男等人到案。

檢警調查，謝男等人自2020年8月間，經營地下匯兌或擔任地下匯兌集團的外務車手，在台中市、嘉義市、台南市及高雄市，向客戶交付及收取款項。

透過境外及境內的銀行帳戶或現金操作，將新臺幣換算成人民幣、泰銖或越南盾於境外交付、匯出，或將境外人民幣、泰銖、越南盾換算成新臺幣於境內支付，初估經手金額高達7億元，不法所得約500萬元。

檢方訊問後，認為6嫌依涉犯《銀行法》第125條第1項罪嫌，但無羈押之必要，諭知謝男30萬元具保，其餘5人各5萬元具保。

(中時 )