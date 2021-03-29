美股上周中概股以及科技股遭到大量拋售，據傳跟過去知名避險基金老虎基金交易員、現任家族基金Archegos Capital操盤手Bill Hwang大開槓桿，卻在標的下跌時大量虧損，該基金遭追繳保證金，卻無法履行慘遭斷頭而引爆。至於前東家老虎基金，同樣是在2008年金融危機後，經濟開始復甦之前，過早布局淨多頭部位導致虧損，更在之後每況愈下，Bill Hwang同時還扯上內線交易。

現年50歲、管理Archegos Capital的韓裔基金經理人Hwang Sung Kook（另稱Bill Hwang），於加州大學洛杉磯分校獲得經濟學位，再從卡內基梅隆大學獲得了MBA學位，並成為1名機構股票推銷員。Bill Hwang在現代證券工作，引起當時客戶、傳奇基金經理人朱利安‧羅伯遜（Julian Robertson），甚至在之後創立老虎基金後，給予Bill Hwang）的外部人士獎金5萬美元。2001年成立老虎亞洲基金，讓Bill Hwang擔任經理人並掌管2500萬美元資產管理，到了2007年底，年化報酬率已經達40%。

2008年金融危機爆發，Bill Hwang看準情勢大量做空，直到當年8月都還保持獲利，但在進入第四季後，卻過早將資產部位轉成淨多頭規模達50%，結果損失慘重，甚至在做空福斯汽車與抄底雷曼兄弟損失慘重，最終全年虧損23%。

老虎亞洲基金進入2009年後每況愈下，2012年管理資產規模僅剩下12億美元。2010年4月，香港監證會揭發該基金涉入中國銀行股票的內線交易。Bill Hwang於2012年在美國聯邦法院代表承認涉及內線交易，並在2008年和2009年獲得1600萬美元的非法利潤。

在老虎基金關閉後，Bill Hwang將旗下基金轉型為現在的家族基金Archegos Capital，重點投資互聯網、電信、媒體、房地產、消費和金融類股。Bill Hwang持續所擅長的高槓桿投資，有交議員指稱，Bill Hwang進行的投資策略相當激進，將管理數億美元的資產迅速成長至150億美元，收益一度達60倍。Bill Hwang管理資產的方式相當不透明，但大批投資人仍不願贖回，主要是該基金績效相當優異。

然而，這次Bill Hwang踩雷，導致大陸多家媒體集團與美國科技集團都受到嚴重衝擊，摩根士丹利先是出清約130億美元的股票，包括Farfetch Limited、百度及跟誰學等；高盛則是拋售66億美元的百度、騰訊股票，盤中賣出39億美元的愛奇藝、Discovery等股票；瑞士信貸（Credit Suisse）則是警告2021年第一季度業績受到「重大」打擊，與美國某家避險基金因追繳保證金不及斷頭有關，以上股票拋售金額達到200億美元(約5700億元新台幣)，許多投資機構看情況不妙，跟著拋售資產，導致上周出現類似走勢的股票不少，這也指出除了美債殖利率陡升導致成長股回調之外，另外一種市場走勢解釋。

這情況甚至與去年9月那斯達克巨鯨，也就是市場傳聞日本軟銀旗下願景基金（Vision Fund）在2020年9月前大量買進科技股選擇權，大賺40億美元，卻有1名大型選擇權投資客，近日將多檔美國科技股的選擇權多頭部位平倉，金額約7.18億美元，投資機構在不明跌勢出現的情況下跟著拋售，導致美股出現不小修正拉回。

(中時新聞網)