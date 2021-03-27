高雄林姓婦人到派出所報案提告，不耐久候大聲喧嘩，員警制止不聽還嗆「你是在靠腰什麼」，被員警當場依妨害公務罪將她送辦。沒想到開庭時林婦又嗆檢察官「你腦筋不好還可以當檢察官」，當場又被依妨害公務送辦。林女兩案共遭判拘役80天，得易科罰金。

2019年8月20日晚上9點多，林婦到苓雅分局福德二路派出所報案提告，當時所內正好有民眾正在製作筆錄，員警請她稍候，林婦不耐煩還大聲喧嘩遭員警制止，她竟對著員警罵「你流氓是嗎」、「警察當流氓在欺負民眾」、「你是在靠腰什麼」，當場被依妨害公務罪送辦。

開庭時，林婦否認侮辱員警，辯稱是警察欺負她，她才會說那些話。林婦還抱怨，當時警察要她排第三順位等做筆錄，沒想到罵完人馬上就能做筆錄，明顯是被刁難。檢察官認定她妨害公務事實明確，林婦情緒失控竟直接嗆檢察官「檢察官吃案的一堆」、「為什麼不制止這位歪七扭八的檢察官」、「你腦筋不好還可以當檢察官」、「檢察官拿雞毛當令箭，雞仔腸、鳥仔肚」，被依侮辱公務員罪送辦。

一審判林婦拘役30天，可易科罰金，檢方認為判太輕提上訴。法官審理後認為，林婦已有辱罵公務員的前科，不思悔改，還在審理過程中攻詰辱罵代表國家實施公訴職務的檢察官，顯見目無法紀，對於己身過錯毫無反省，改判拘役50天、可易科罰金。

辱罵檢察官部分，林婦遭判拘役30天，得易科罰金，林婦不滿上訴。法官認為林婦言論並非就事論事、討論法律問題，無法發揮言論自由保障的溝通意見機能，並非善意且合理評論，最後駁回上訴定讞。

(中時 )