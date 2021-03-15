「我從沒預料到，這輩子會遇到這種事」。一名女子在個人臉書爆料，從前就讀醫學大學時，非常崇拜一名學長，該名學長很早就成為主治醫師，每次到學長服務的醫院就醫時，都會覺得心情特別好，就在某次她又再度去醫院看診，卻遭學長性侵，甚至結束後還丟下一句「妳的技術不錯」，她表示全案已進入偵查中，希望讓更多的人能引以為戒，事件曝光後，不少網友也懷疑其真實性。

這名女子日前於個人臉書指控，從前就讀醫學大學時，透過學生交友論壇認識一名同校學長，學長年紀輕輕就成為北部某醫院的放射科主治醫生，令她非常崇拜，兩人都是醫學大學學生，再加上又是同校學長，兩人每次見面聊天都非常開心，因此有空也會去找對方。

去年底，女子前去醫院看診，因掛號的號碼太後面，等待的空檔時間，學長突然開口表示「我帶妳去一個神祕的地方，妳肯定沒去過。」正當她以為要參觀值班室時，卻遭學長強行拉上樓，並將手指伸進她的裙裡，儘管她不斷地喊「痛！不要」，對方仍沒有停止的意思，之後學長還脫下褲子，滿足自己的私慾，完事後還丟下一「妳的技術不錯」。

女子整個腦袋一片空白，腿軟跌坐在地，「在那陰暗幽冷的水泥樓梯間，沒有人聽見我心碎的聲音…」。最後她希望看到的網友能替她分享，「我不想再看到有人受到傷害。」

此貼文也被網友轉發到《爆料公社》，不少網友懷疑故事的真實性，紛紛留言「卡一個真相」、「我覺得疑點重重」、「等後續」、「單方面說法不可信，希望有更多佐證」。實際狀況為何，目前仍不得而知，待進一步調查。

(中時新聞網)