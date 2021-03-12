男女交往，金錢觀很重要。一名女網友表示，與男友在一起快一年，自己的月薪是20萬，男友則是2萬，最初兩人採取AA制的方式交往，交往3個月後，男友則表示自己沒錢吃飯，演變到將她當成提款機，每個月花費至少10萬元，甚至直呼自己的命格就是要給女人養，令她傻眼直呼「這是真愛嗎？」

原PO日前於臉書粉專《靠北女友my girl》匿名分享，與男友交往快一年，自己月薪達20萬，男友則是2萬，一開始說好兩人出門採取AA制，豈知才過3個月，男友便以錢都拿去繳費為由，向她開口要錢吃飯，沒想到卻變相成了男友的提款機。

兩人每次出門，不論食衣住行的開銷，都由她付費，男友卻一副理所當然，「自動自發地」從她的包包裡拿出錢包付錢，更扯的是，逢年過節還開口向她討取5萬的包包，但自己卻只收到男友價值5千的禮物，甚至不斷地向她表示「自己的命格是不需要努力，可以給女人養的命」。

原PO進一步透露，男友到百貨公司看到喜歡的東西，總會丟一句「寶貝，妳要買給我嗎？」、「老婆買給我」，她坦言聽到這些話真的很反感又很厭世，「這是真愛嗎？，兩個人一個月的花費就要十萬，很怕他不是愛我，是不想努力而已，我們這種關係真的是對的嗎？」

貼文曝光後，不少網友認為，感情中誰付出的多少並沒有絕對答案，只要他真心愛妳，並能做好家庭煮夫的責任，那這樣只是傳統男女角色互調而已，會對這段關係感到反感，這就是問題所在，如果因為這樣讓對方的上進心消失，沒有進取的精神才是最可怕的。

(中時新聞網)