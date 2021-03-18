28歲香港女藝人林穎彤10歲以童星出道，在戲劇《萬家燈火》嶄露頭角，精湛的演出頗賺人熱淚，接著又在音樂、綜藝節目有亮眼表現，2019年榮獲《勁歌金曲頒獎典禮》最受歡迎新人奬、勁爆新人獎等殊榮。不過光鮮亮麗的外表下，藏著不為人知的身世，引起網議。

林穎彤以前接受主持人鮑起靜的訪問內容被挖出，當時10歲的她與媽媽一起現身香港葵芳天橋，媽媽在鏡頭前落淚，回憶林穎彤1歲時，丈夫某天脫口而出「我愛上別的女人」便離家出走另結新歡，搞消失不願支付生活費，林母瞬間失去經濟來源，加上還要養1歲的林穎彤及9歲的姐姐，只好帶著女兒到街頭乞討9個月，直到有人教她如何申請補助，經濟狀況才逐漸好轉。林母說那時婚姻失敗、又不會賺錢，差點想不開從行乞的天橋往下跳。

年幼的林穎彤聽著流淚的媽媽述說過往的辛苦，也跟著哭起來，立志長大後要好好照顧媽媽；經過18年的努力，林穎彤果然成為香港人氣的演員、歌手和主持人，回想悲慘的童年，她仍正面看待，根據《香港01》報導，林穎彤對自己的出身不自卑，認為「住那裡並不重要，人格如何才是最重要的，要是你都不接受自己，憑什麼要別人接受你」私底下對媽媽又孝順，本來想買大房子給媽媽住，後來發現陪伴和珍惜就是最簡單的幸福，成熟又正面的想法感動不少網友。

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(中時新聞網)