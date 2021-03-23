面對少子化，教育部一直在降低國小、國中的班級人數，唯獨幼兒園師生比40年來都維持在1：15。金門縣政府率全國風氣之先，今宣布從110學年起調降幼兒園師生比到1：12，全國教師工會總聯合會及朝野立委也將聯手合作，促使全國幼兒園師生比降到1：12。

民國70年公告《幼兒教育法》至今，幼兒園師生比一直維持在1：15，40年來未變過。全教總理事長侯俊良表示，現在幼兒園一間教室有30個幼兒，包含許多需要特殊照顧的對象，1：15的高師生比，讓幼教人員長期處於高壓的工作環境，也不利於幼兒的學習與照顧。

全教總幼委會主委楊逸飛說，全球最具指標性的幼教協會「全美幼兒教育協會」，針對幼兒年齡提出建議的師生比例，2歲以下是1：4、2至3歲至1：6到1：9、3到4歲是1：9、4歲到6歲是1：10，台灣還有很大努力空間。

清大附設實驗國小附設幼兒園教師馮鈺璿表示，因為社會結構的改變，小孩子在家裡受到過度保護，造成他們能力降低。譬如，有小孩因為住大樓搭慣電梯而不會走樓梯、沒有媽媽將食物剪碎就不會吃等，這時代的孩子進到幼兒園後，老師工作負擔大為增加，她非常希望能調降幼兒園的師生比。

金門縣教育處長羅德水則宣布，將分兩階段將幼兒園師生比從現行的1：15降為1：12，具體做法是，110學年起，金門各公幼小班師生比降至1：12；111學年起，金門縣各公幼中大班師生比降為1：12。

在今天全教總的記者會中，民進黨立委林宜瑾、民眾黨立委高虹安、時代力量立委王婉諭及國民黨立委萬美玲的助理等人均出席，他們都支持調降幼兒園的師生比。

林宜謹表示，蔡英文政府非常重視幼兒教育，投入大筆預算推動準公共幼兒園，減輕家長的育兒負擔。不過民眾對幼兒教育的要求，不只是要負擔得起，還要優質，因此降低幼兒園師生比刻不容緩。立法院本會期將審議《幼兒教育及照顧法》修正案，她將努力在此法中明訂幼兒園師生比降為1：12。

(中時 )