「都嫁出去了，是在分什麼啦？」一名女網友透露，婆婆已經離開半年多，日前打掃家裡，意外翻出老公銀行的對帳單，發現多出200萬，一問之下才知道是婆婆留下的遺產，之後會平分給老公及小姑，令她氣炸「到底為什麼要分？」該文也引發不少網友撻伐，對此，律師呂秋遠也認為「到底在計較什麼呢？自助餐不能這樣吃的啦！」

該名女網友日前於臉書社團《靠北婚姻2.0》匿名表示，婆婆已經仙逝半年多，生前兩人的關係很平淡，彼此間不會惡言相向，就只是一般的婆媳關係。二月底打掃家裡時，無意間翻出一張老公銀行的對帳單，令她嚇了一跳「怎麼會多出200萬？」

原PO說，老公的收入不錯，平時也有一些額外投資，不會特意過問老公的財務，但這麼大筆的資金流入，自己卻完全不知道，「我一點都不高興」，擔憂老公是否瞞著她分了什麼資產。經詢問之下才得知，該筆金錢是婆婆留下的遺產，待公公繼承後會平分給老公及小姑。

這話讓原PO一聽直接爆氣，「小姑？她都嫁出去了，是在平分什麼？」認為小姑社經地位高、嫁得也很好，到底為什麼要平分？原PO坦言，知道女兒也有繼承權，小姑在家裡也都備受公婆寵愛，「但平分到底是什麼概念？老公是家中的獨子，我們有一個小孩，是兒子，也是長孫，為什麼遺產跟小姑對分這麼大的事情，你不反對？」

貼文曝光後，引發不少網友撻伐，怒批原PO「妳有夠貪心」、「我看到妳眼裡只有貪婪」、「那是父母的權利，妳有什麼資格管？」等。

名律師呂秋遠表示，父或母過世，由孩子與還生存的配偶「平均」分配。如果爸媽的孩子比較早過世，但是有孫子，孫子可以取得過世孩子的那一份，這叫做代位繼承。即便生了一個兒子（長孫），除非老公已經過世，否則兒子還是沒有權利取得你先生那一份。

呂秋遠說，妳現在也「嫁出去了」，以後妳的爸媽，妳要不要照顧？妳們家的事情，是不是就只是熟悉的陌生人的事情？往後妳爸媽的遺產，妳是不是願意全部給妳哥哥？「簡單來說，妳好自私」。

呂秋遠直言，總不能要長孫多拿一份，要小姑別來分錢，自己又覺得自己可以回家分錢，給妳講就好了，當人家配偶，沒這麼了不起，連他媽的錢怎麼分都要管。說到底，妳跟先生要是離婚，他分到他媽多少錢，也跟妳無關，妳也不能分，妳到底在計較什麼呢？自助餐不能這樣吃的啦！別太介入先生的家事，他們家的財產怎麼處理，都是他的事，介入太多，下場就是惹人厭。

(中時新聞網)