為了避免分手後因錢鬧翻，有些情侶會選擇AA制，但結婚後，還需要分這麼細嗎？日本一對夫妻2年前結婚後，過著完全「AA制」的生活，不僅分床睡，生活開銷也都分開算，就連妻子幫忙做家務，丈夫還會按照時數支付薪水，特殊的夫妻生活，也讓許多人驚呼。

日本綜藝節目《家ついて行ってイイですか》(跟拍到你家)近日採訪到一對夫妻，分別是現年39歲的Aiko和42歲丈夫Kazuki，他們在2年前結婚，但有趣的是，婚後生活宛如「室友」，不只分床睡，房租、水費及電費等都各自付一半。

由於平時家事都是妻子在做，為了公平性，丈夫Kazuki便提議「家務時薪制」，時薪約1500日圓，每個月約要支付4萬日圓，節目組對於兩人為何會結婚，感到非常好奇，Aiko提到，他們原本在遊戲公司上班，由於一起玩遊戲而產生好感，曖昧的關係讓當時的Aiko直接問「我們是在交往嗎？」，Kazuki給出含糊的答案，他們才因此交往。

沒想到結婚後，夫妻倆才發現他們的嗜好完全不同，度蜜月時Aiko想去夏威夷，但Kazuki對此毫無興趣，而伙食上也不同，一個喜歡調味清淡，一個口味較重，因此兩人通常各自點外送吃，避免做飯時的麻煩，而選擇分床睡，主要是為了不干涉對方的生活，因此除了吃飯以外，他們幾乎都各自行動，儘管個性不合，但兩人並未選擇分手還結婚，就連結婚戒指的款式也不同。

由於夫妻倆都喜歡旅行，因此省下舉辦結婚儀式的錢，改為出國旅遊，害羞的兩人如今還不敢叫對方的名字，也不想給對方添麻煩，因此選擇各過各的生活，他們甚至還沒牽過手，Kazuki解釋「我不喜歡手被奪去自由的感覺」，Aiko也提到，會選擇繼續與對方在一起，也是因為丈夫不會束縛她，認為這一種獨立的生活方式，讓夫妻倆過得更幸福。