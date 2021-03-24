孫其君加入三立、華視八點華劇《廢財闖天關2》，飾演氣質文雅又帶點中性美的造型改造大師Peter，他為了符合角色的人設，刻意調整肢體節奏與說話語氣，對他來說是個有趣的挑戰，再加上和飾演張理謙的邱昊奇對戲，兩人意外的很有CP感，互動充滿喜感笑翻觀眾，還被網友取名為「鉛筆CP」。

孫其君在劇中的眼神看似一直對著邱昊奇放電，這樣的表現方式讓他本來還擔心觀眾是否會喜歡，但後來看到觀眾的反應就放心了，也讓他和邱昊奇更放膽的去詮釋，拍攝前兩人都會討論如何呈現有張力的肢體動作或豐富帶感的表情，因此在表演時可以很信任對方，兩人也很有默契，對起戲來都很自然舒服，拍攝也都是一次OK，他笑說：「謝謝大家這麼喜歡『鉛筆CP』，我也很期待和邱昊奇有更多的『發展』。」

孫其君、邱昊奇互動有火花。（三立提供）

劇中紳士又陰柔的調性，與以往演出的角色不太一樣，孫其君一開始不大習慣這次的造型，但發現這類的衣服款式穿起來很輕柔舒服，開玩笑說：「可能回不去穿那種硬梆梆的款式了。」

飾演造型改造大師的孫其君，讓人摸不清他的性向，許多網友都笑說：「到底是來搶男人還是來助攻梁舒涵的？」他表示：「每個人有不同的解讀，Peter的性向讓觀眾自己感受囉！」在現實生活中，孫其君也曾幫忙朋友助攻暗戀對象，但因感情的事只有當事者最清楚，且也曾聽過朋友幫別人助攻，最後卻愛上朋友的例子，因此旁觀者幫忙更要小心拿捏分寸，以免把事情搞得更複雜。

(中時 )