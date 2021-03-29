台中某科技大學洪姓男大生23日在校園墜樓輕生，原因疑似是他遭同學誤會搶人女友，導致在校遭集體霸凌，時間長達半年以上，導致最後情緒崩潰；洪男姐姐之後公開弟弟生前與她的對話，對話中可見洪男滿腹委屈強調遭誤會，而姊姊還公開2張學校LINE群組的對話截圖，學校教官竟然將討論此霸凌案的學生全踢出群組。

洪男輕生後，其親屬出面控訴洪男生前被誤會搶他人女朋友，導致他在學校遭排擠、霸凌，上課時甚至被老師調侃，騎車在路上也會被同學逼車或按喇叭，時間長達半年至1年之久；據ETtoday報導，他在學校做分組報告時，沒有人願意同組，他曾表示欲休學，但疑似因長期累積負面情緒，最後仍走上輕生之路。

洪男的姐姐公開2張對話截圖，第1張為她與弟弟對話，第2張則是洪男過世後，姐姐仍傳給他訊息。（圖／翻攝自Dcard）

洪男的姐姐前天（27日）在Dcard上發文表示，「我能原諒那些霸凌我弟的同學，但請你們務必來我弟的靈堂上香道歉，我希望學校能更重視校園霸凌事件，不應該漠視以至於今天發生這樣的憾事；還有我弟沒有搶別人女朋友，從來就沒有，請不要再有流言蜚語傷害我弟跟我的家人了！」

該校有同學在校園群組談及此事，竟被學校教官踢出群組。（圖／翻攝自爆料公社）

洪男姐姐不但公開2張弟弟生前與她的對話內容，洪男強調某同學被女友劈腿，對方卻誤會他是第三者，甚至不斷抹黑他；此外，洪男姐姐也在臉書爆料公社上貼出2張校園群組的對話截圖，1位代號「棕櫚樹1」的學校教官先是宣導校園性騷擾應變方式，1名學生將此事件的相關連結貼出，並嗆說「避而不談，真的XX好棒棒」。

沒想到該教官看到內容後，沒有正面回應，而是說「校方已經在處理，請群組內不要亂放與公務無關之事」，而另名同學則回應「死了人不是更應該加強宣導生命議題，這個公務看起來都比女學生（性騷擾）來的重要吧」，而該教官之後竟將前面2名學生踢出群組。

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