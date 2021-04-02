章魚居然這麼兇！澳洲一名地質學家日前與家人至戴士柏海灘度假，期間發現一隻「生氣的章魚」，讓他感到非常好奇，便走向前查看，沒想到章魚突然發動攻擊，伸出觸手往地質學家的方向打過去，使他脖子和背部浮現血紅印痕，讓他當下相當震驚。

根據《BBC》報導，地質學家卡爾森(Lance Karlson)與家人至戴士柏地理灣(Geographe Bay)度假，當時打算回度假小屋休息時，發現海面上出現詭異觸手在攻擊海鷗，一開始以為是刺魟的尾巴，他在好奇心驅使下，便與2歲女兒走過去查看。

卡爾森才發現，此生物並非刺魟，而是一隻生氣的章魚，隨後他拿出手機，欲將章魚的模樣拍下來，沒想到惹得對方不開心，伸出觸手欲抽打卡爾森，他趕緊拉開女兒，隨後又獨自下水拍攝，豈料章魚發現卡爾森後，便用觸手打他的脖子與背部，卡爾森表示「章魚竟會攻擊我們，真是令我感到震驚」。

卡爾森被觸手打到後，只記得護目鏡變得霧濛濛的，之後水也變得混濁，之後感到驚訝又困惑，由於未看清楚章魚的原貌，因此難以辨認牠的品種。卡爾森曾擔任過救生員，指被章魚攻擊後，可在傷口塗抹醋，不過由於當時他的身邊並沒有類似物品，便將可樂倒在傷口，痛楚才得以緩解，證實可樂也是可行的。