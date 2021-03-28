《HIStory4-近距離愛上你》安俊朋醒來驚慌失措。（LINE TV)

《HIStory4-近距離愛上你》安俊朋、林嘉威露出精實身材，拍攝親密床戲。（LINE TV提供

LINE TV原創BL喜劇《HIStory4-近距離愛上你》28日播出最新二集，安俊朋與林嘉威飾演兄弟「永幸」CP首度有親密床戲，兩人露出精實的上半身，氣氛激情又唯美。安俊朋透露：「該發生的都發生了！」讓粉絲相當期待。另外兩人還有一場賞巴掌的衝突戲，拍完後兩人都淚崩，令人鼻酸。

《HIStory4-近距離愛上你》葉幸司（安俊朋飾）隱瞞性向多年，沒有勇氣告訴父母真相，無血緣的弟弟傅永傑（林嘉威飾）對自己異常執著，近距離的情感又甜又虐。最新劇情中，傅永傑邀約哥哥單獨幫他過20歲生日，並指定兩天一夜，當晚兩人喝酒慶祝，不勝酒力的幸司，在酒精的催化下與永傑發展出曖昧關係，隔天醒來深感懊悔又驚慌失措，選擇單獨離開，回家他向蕭立呈（涂善存飾）、藤沐仁（陳立安飾）傾吐一切，而弟弟傅永傑突然現身，這才知道前一晚的事情並不單純。

為了這場重頭戲，林嘉威拍攝前密集運動、控制飲食，在2週內成功減重5公斤，安俊朋也進行身材管理，減了4公斤，兩人拍戲前一天也是狂健身。安俊朋透露，拍床戲前除了健身，也有小酌一杯，讓自己更進入劇中角色，林嘉威則說排戲時沒有燈光、場景，氛圍沒有那麼到位，但拍攝當天很有氣氛、畫面唯美，請大家期待，而兩人拍完第一句話是「終於可以吃飯了」，安俊朋更稱讚「弟弟」林嘉威滿會親的，調侃說：「平常有在練習吼！」林嘉威靦腆回撩：「沒有沒有，剛拿你練習。」逗笑大家。

「永幸」CP除了唯美床戲外，還有一場安俊朋賞林嘉威巴掌的衝突戲，結果拍完兩人都淚崩，林嘉威感性表示：「對傅永傑來說，這個世界沒有人愛他，幸司是他的太陽，他從小到大沒打過永傑，這一巴掌讓他有種世界毀滅的感覺。」他只要想到角色心情，就忍不住落淚，而安俊朋拍完也眼淚掉不停，兩人互相擁抱安慰，工作人員看了都鼻酸。

(中時 )